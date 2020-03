Bắt giữ kẻ ngày hành nghề bác sỹ thú y tối đi cướp, hiếp

Quảng cáo

Theo lời trinh sát, Tấn là bác sĩ thú y. Ban ngày Tấn hành nghề thú y nhưng tối về lại đi rình phụ nữ ở chỗ vắng vẻ rồi khống cướp tài sản và hiếp dâm nạn nhân.

Theo đó, từ sau Tết Nguyên đán, trên địa bàn huyện Dầu Tiếng (Bình Dương), tại các đoạn đường, khu vực rừng cao su vắng vẻ thuộc xã Long Tân và Long Hòa xảy ra hàng loạt vụ cướp tài sản, hiếp dâm.

Qua thông tin các nạn nhân cung cấp, thủ phạm cao khoảng 1,65m, dáng người to đậm, nói giọng địa phương. Khi chặn đường nạn nhân thì đối tượng manh động dùng dao nhọn, bình xịt hơi cay khống chế cướp, hiếp. Do trong đêm tối, nên nạn nhân không thể nhìn rõ được khuôn mặt của đối tượng.

Xác định vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình địa phương, Công an huyện Dầu Tiếng đã lập chuyên án. Các trinh sát dày dặn kinh nghiệm nhất của công an huyện Dầu Tiếng và công an tỉnh Bình Dương được tung chọn để phá án.

Ban chuyên án nhanh chóng xác định Nguyễn Trọng Tấn là đối tượng nghi vấn nên triệu tập đến cơ quan công an làm việc. Tuy nhiên, Tấn bỏ trốn, nên lực lượng thuyết phục gia đình kêu gọi Tấn ra đầu thú, đồng thời truy lùng Tấn.

Vào giữa tháng 3, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Tấn đang lẩn trốn tại địa bàn xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo (Bình Dương) nên ập vào khống chế bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tấn khai trong khoảng 2 tháng gần đây đã thực hiện trót lọt 15 vụ cướp tài sản, hiếp dâm.

Tấn khai rằng, do quá trình hành nghề y đã quen thuộc các ngã đường trên địa bàn nên đã thực hiện hành vi phạm pháp mà ít bị phát hiện.

Hương Chi