Bắt giữ kẻ nổ súng bắn người sau 8 giờ gây án

Ngày 22/11, Công an TP. Hải Phòng thông tin về việc vừa phối hợp với công an tỉnh Nam Định bắt giữ kẻ nổ súng bắn người. Theo đó, nghi phạm bị bắt giữ là Trần Công Điệp (36 tuổi, trú tại phường Lộc Vượng, TP Nam Định).

Khoảng 7h35 ngày 19/11, tại nhà riêng của Điệp ở Nam Định, nghi can đã dùng súng Colt bắn 3 phát về phía anh Nguyễn Việt Cường (41 tuổi, trú tại phường Phan Đình Phùng, TP. Nam Định) rồi bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng.

Theo nhận định của Công an tỉnh Nam Định, nhiều khả năng hung thủ bỏ trốn về Hải Phòng. Phòng Cảnh sát hình sự công an TP. Hải Phòng đã phối hợp với các lực lượng khác tiến hành rà soát, xác minh, truy tìm dấu vết nghi phạm.Đến 16h cùng ngày, lực lượng phối hợp đã phát hiện, bắt giữ Điệp, khi y đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ ở quận Đồ Sơn, thu giữ khẩu súng tang vật.Tại trụ sở công an, bước đầu Điệp khai nhận sau khi gây ra vụ nổ súng, y bắt xe taxi ra thẳng khu 2 Đồ Sơn để ẩn nấp, nhưng không ngờ bị bắt giữ ngay trong ngày.Công an Hải Phòng đã chuyển giao nghi phạm nổ súng cho công an tỉnh Nam Định điều tra theo thẩm quyền.