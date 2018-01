Bắt giữ và bàn giao hai đối tượng truy nã người Hàn Quốc

Hai đối tượng Kim sun Woo (SN 1997) và Lee Kang Won (SN 1993) quốc tịch Hàn Quốc đang bị Cảnh sát Hàn Quốc truy nã do liên quan tới mua bán, vận chuyển trái phép chất marijuana (chất gây nghiện) và liên quan đến ma túy.

Trước đó, công an phường Láng Thượng phát hiện 2 đối tượng người Hàn Quốc địa bàn có tình nghi liên quan đến ma túy nên phối hợp với Đội điều tra Tổng hợp, công an quận Đống Đa điều tra.

Ngày 21/12/2017, công an phát hiện hai đối tượng này tại một tòa nhà trên địa bàn phường Ngọc, Lâm, quận Long Biên và tổ chức bắt giữ.

Phía Cảnh sát Hàn Quốc cho biết, đối tượng Lee Kang Woon và đối tượng khác thường xuyên mua bán trái phép chất marijuana qua các trang mạng xã hội. Lee Kang Woon thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam với danh nghĩa là khách du lịch để mua marijuana sau đó mang sang Hàn Quốc.

Ngày 24/1, tại sân bay Quốc tế Nội Bài, công an quận Đống Đa phối hợp cùng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - Bộ Công an; Phòng QLXNC - CATP Hà Nội; Cục đối ngoại thuộc Bộ Công an và Đại sứ quán Hàn Quốc bàn giao hai đối tượng cho Cảnh sát Hàn Quốc.

Thanh Hà