Bắt kẻ biến thái cướp xe rồi đòi quan hệ với cô gái trẻ

Chiều ngày 18/5, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết, anh cùng đồng đội vừa bắt giữ một nam thanh niên và ban giao công an xử lý về hành vi Cướp tài sản.

Anh Hải cho hay, trước đó anh nhận được cuộc gọi cầu cứu từ Nguyễn Khánh L. (18 tuổi, quê Kon Tum) về việc cô gái đi sinh nhật cùng nam thanh niên tên Trương Ngọc Quốc (26 tuổi, ngụ TP.HCM) mới quen qua mạng xã hội, sau đó nam thanh niên này đã lên kế hoạch cướp chiếc xe tay ga của L..

Đối tượng (ngồi giữa) bị "hiệp sĩ" đưa về công an

Tối ngày 16/5, một cô gái cùng quen biết với L. và Quốc tổ chức sinh nhật ở công viên Lê Thị Riêng, Q.3, TP.HCM nên người này mời cả 2 người tới dự. Tại đây, Quốc tự nhận là nhân viên sửa xe và nhờ L. đưa anh ta về tiệm sửa xe, để anh ta giao xe lại cho khách rồi L. chở Quốc quay lại công viên dự sinh nhật tiếp.

Không chút nghi ngờ, L. đứng đợi Quốc gửi xe ở một chung cư rồi đưa xe của mình cho đối tượng này lái. Đến đoạn vắng người trên đường Bàu Cát 2 (Q.Tân Bình, TP.HCM), Quốc tắt chìa khóa vờ xe bị hỏng rồi lừa L. xuống xe để kiểm tra sau đó bất ngờ nổ máy bỏ chạy. Tổ tuần tra của công an Phường 14, Q.Tân Bình phát hiện vụ việc đã đưa cô gái về đồn lấy lời khai.

Về phần Quốc thì sau khi cướp được xe, anh này tắt điện thoại. Một ngày sau, Quốc bất ngờ nhắn tin lại cho L. và yêu cầu gặp mặt. Vụ việc sau đó đã được nạn nhân trình báo cho đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Bình Dương).

Khi Quốc xuất hiện gặp L. thì bị nhóm hiệp sĩ tóm gọn cùng chiếc xe máy tang vật, tuy nhiên lúc này biển số đã bị tráo thành biển số giả, còn biển số thật thì Quốc khai đã bỏ thùng rác trên đường tẩu thoát. Sau khi bắt Quốc, “hiệp sĩ” đưa về Công an quận Tân Bình để xử lý.

Tại cơ quan công an, Quốc khai nhận đã có vợ, nhưng do bị nghiện ma túy đã nên nảy sinh ý định cướp xe bán kiếm tiền. Tuy nhiên, do không bán được chiếc xe nên Quốc liên hệ lại với Linh định gạ tình yêu cầu Linh cho quan hệ một đêm rồi trả xe lại thì bị bắt giữ.

Hương Chi