Bắt kẻ đâm thủng cổ đối thủ trong quán cà phê

Trưa 31/12, Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết vừa bắt giữ được Phùng Nguyễn Trọng Thụy (tự Tí, 37 tuổi, ngụ quận Tân Phú) khi anh ta đang lẩntrốn tại một xã vùng sâu vùng xa thuộc huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Thụy đã được di lý về TP.HCM để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.Thụy là nghi can chính trong vụ án giết người tại một quán cà phê trên đường Âu Cơ (phường 10, quận Tân Bình).Theo điều tra, trước đó vào lúc 18h ngày 29/12, trong khi đang ngồi uống cà phê thì Thụy phát sinh mâu thuẫn với anh Lê Ngọc Đảnh (48 tuổi, ngụ phường 8, quận 11).Trong lúc cãi vã dẫn đến xô xát, Thụy bất ngờ rút từ trong túi ra một con dao nhọn và đâm mạnh vào cổ anh Đảnh khiến nạn nhân ngã gục. Do vết thương gây mất máu cấp, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.Sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường, Thụy lẩn trốn nhiều nơi và trốn về huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Vào cuộc điều tra, Công an quận Tân Bình tung các mũi trinh sát lần theo dấu vết kẻ khả nghi và đã bắt được Thụy khi đang trốn cách nơi gây án hơn 100 km.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh