Bắt kẻ hiếp dâm người phụ nữ bị câm, điếc

Ngày 24/7, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đang tạm giữ Lý Văn Nhớ (35 tuổi, ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 17/7, sau khi nhậu xong, Nhớ nảy sinh ý định quan hệ tình dục với một phụ nữ ăn xin, bị câm điếc đã gặp trước đó. Nhớ liền đi đến căn chòi mà người này đang ngủ, mở cửa đi vào định hiếp dâm nạn nhân.

Người phụ nữ chống trả quyết liệt và vùng chạy thì bị Nhớ đuổi theo dùng tay đánh. Thấy khu vực này có nhà dân, sợ bị phát hiện nên Nhớ bỏ đi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã nhanh chóng xác định Nhớ là nghi phạm và mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, Nhớ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh