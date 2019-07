Bắt khẩn cấp kẻ xâm hại bé gái 8 tuổi

Quảng cáo

Ngày 23/7, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết đơn vị đã khởi tố bị can Mai Văn Tường (17 tuổi, trú tại xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo cơ quan điều tra, Tường là hàng xóm với anh N.V.T. (bố của N.T.Tr.).

Khoảng 12h30 ngày 25/6, Tường sang nhà anh T. chơi, nhưng anh này đi vắng. Thấy bé gái 8 tuổi chơi một mình Tường liền nảy sinh ý định đen tối. Gã lấy một chiếc chiếu trải xuống đất giả vờ ngủ. Khi Tr. vừa ngồi xuống cạnh bàn học liền bị Tường chộp lấy đè cổ nạn nhân xuống nền nhà để xâm hại.

Trong lúc hắn đang thực hiện hành vi đồi bại thì chị họ là Nguyễn Thị Liên (13 tuổi) đến nhà chơi phát hiện sự việc liền hô hoán dân làng nhưng không ai nghe thấy. Tường nhìn Liên đe dọa: "Nếu nói chuyện này với ai thì tao giết".

Ngày 13/7, Liên đã kể lại toàn bộ sự việc "tai nghe mắt thấy" cho anh T. biết. Quá tức giận người hàng xóm bấy lâu nay qua lại nhà mình, anh T. đã đến công an xã trình báo sự việc. Xét thấy sự việc nghiêm trọng Công an huyện Tân Kỳ đã vào cuộc điều tra, xác minh.

Qua lời kể của nhân chứng, của bị hại, Công an huyện Tân Kỳ đã bắt khẩn cấp Mai Văn Tường để điều tra vụ việc. Tại cơ quan điều tra, Tường đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Công An Nhân Dân