Bắt khẩn cấp nhiều lãnh đạo công ty đầu tư tiền ảo đa cấp

Ngày 20/7, nguồn tin Tiền Phong xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an) và các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an bắt khẩn cấp các đối tượng: Nguyễn Hữu Tiến (34 tuổi, trú huyện Bình Chánh, TPHCM, Chủ tịch HĐQT Cty CP OTCMAX), Phạm Việt Sơn (60 tuổi, trú quận 9, Tổng giám đốc), Nguyễn Hồng Quân (41 tuổi, trú tại Bình Dương, phụ trách kỹ thuật công ty). Đồng thời công an cũng triệu tập 10 đối tượng có liên quan.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Tiến là người sáng lập Cty CP OTCMAX, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và điều hành mọi hoạt động của từ tháng 8/2016. Đến tháng 9/2017, công ty này đổi tên thành Cty CP VNCOIN.

Nguyễn Hữu Tiến đã thuê một số người quen đứng tên cổ đông và giữ các chức vụ khác nhau trong công ty. Trong đó, Tiến thuê Phạm Việt Sơn làm tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật. Nguyễn Hồng Quân phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin.

Nguyễn Hữu Tiến. Ảnh CAND

Dù không có hoạt động sản xuất kinh doanh gì, cũng không có đầu tư hợp tác vào dự án nhưng Tiến lấy danh nghĩa công ty tổ chức nhiều hội thảo, thuê in ấn, phát hành tập san, đăng các thông tin trên web “otcmax.vn”. Tất cả nhằm quảng bá, kêu gọi các nhà đầu tư hợp tác vốn thực hiện các dự án.

Trong đó, mua lại quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ở Quảng Phú, Thanh Hóa; đầu tư khai thác mỏ cát nước ngọt ở Bình Thuận; hợp tác với công ty xây dựng Bắc Nam; thậm chí các dự án lớn nhưng thực tế các công ty do Tiến làm Chủ tịch HĐQT không có dự án nào hoặc không liên danh liên kết gì với các dự án này.

Khi có nhà đầu tư góp vốn, Cty CP OTCMAX sẽ ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác đầu tư, cam kết trả lợi nhuận theo các gói trong thời gian 90 ngày với mức lợi nhuận 1,8%/ngày.

Thực tế, hoa hồng và lợi nhuận mà nhà đầu tư được hưởng là lấy từ nguồn vốn góp của chính và lấy của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước. Các Cty CP OTCMAX, VNCOIN và Thiên Rồng Việt trên thực tế không có hoạt động sản xuất hay kinh doanh gì.

Các công ty này chỉ có mã đầu tư (mã code) cho các nhà đầu tư, với các mã code này có giá từ 2.5 đến 250 triệu đồng.

Trước khi bán các mã code cho các nhà đầu tư, Nguyễn Hữu Tiến mở các buổi hội thảo để lôi kéo nhà đầu tư tham gia mua mã code tương ứng với các gói từ 2,5 đến 80 triệu đồng.

Đối tượng Quân là người tạo ra các mã code này cho Tiến. Cũng từ đây, hệ thống góp vốn kiểu đa cấp để các đối tượng này chiếm hưởng tiền của các nhà đầu tư.

Chỉ trong từ tháng 8-11/2016, Cty CP OTCMAX đã ký kết hơn 6000 nhà đầu tư với tổng số tiền 200 tỷ đồng.

Sau đó, công ty này ngừng hoạt động, Nguyễn Hữu Tiến đã đưa ra 2 phương án cho các nhà đầu tư gồm: phương án 1 là trả lại Cty CP OTCMAX hợp đồng hợp tác đầu tư đã ký trước đó, ký giấy xác nhận thanh lý hợp đồng với công ty, khi đó công ty cam kết sẽ trả lại tiền. Phương án 2 là Cty CP OTCMAX đề nghị các nhà đầu tư sử dụng số tiền còn lại quy đổi ra cổ phiếu nội bộ của Cty CP ĐT Thiên Rồng Việt với mệnh giá 10 nghìn đồng/cổ phiếu. Việc này được thực hiện qua sàn “otcmax.vn”.

Theo cơ quan điều tra, thực tế cả 2 phương án này các nhà đầu tư đều không nhận được đồng tiền nào vì các thông tin mà Tiến và đồng bọn đưa ra điều giả mạo, không có thật.

Các Cty CP OTCMAX, Cty CP ĐT Thiên Rồng Việt chưa đăng ký phát hành cổ phiếu, chưa được cấp phép giao dịch trên sàn chứng khoán.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan (là các đối tượng trung gian môi giới, có vai trò đồng phạm giúp sức) ra đầu thú, hợp tác với cơ quan điều tra để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Văn Minh