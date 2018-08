Bắt nghi can giết nữ chủ nhà nghỉ ở Hải Phòng

Ngày 15/8, lãnh đạo công an huyện An Lão, Hải Phòng xác nhận thông tin đã bắt nghi can trong vụ nữ chủ nhà nghỉ bị sát hại dã man.

Theo đó, nghi phạm được xác định là thanh niên tên Chu Việt Phú (23 tuổi, trú tại Tràng Minh, quận Kiến An, Hải Phòng).

Trước đó, khoảng 20h tối 14/8, một nhóm khách vào nhà nghỉ Minh Tùng (nằm ven đường 354, khu vực chợ Thái, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng) để thuê phòng.

Vào đến khu vực lễ tân, họ phát hiện chị Nga (49 tuổi, chủ nhà nghỉ Minh Tùng) đã chết, trên vùng cổ có vết thương. Thông tin được cấp báo đến chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, công an huyện An Lão đã cử lực lượng xuống hiện trường, ghi nhận ban đầu, đồng thời cấp báo lên công an thành phố.

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng PC45, Công an TP Hải Phòng cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo từ địa phương, đơn vị đã cử các trinh sát xuống địa bàn để phối hợp điều tra.



Từ các vết thương trên cổ, xác định rõ đây là một vụ án mạng nghiêm trọng. Nhiều mũi truy bắt hung thủ đã được triển khai trong đêm. Đến rạng sáng ngày 15/8 nghi phạm Phú đã bị bắt giữ.

Công an thành phố Hải Phòng đang điều tra làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án của đối tượng.

Duy Minh