Bắt nghi can sát hại vợ ngày mồng 3 Tết

Sáng 15/2, Công an tỉnh Bắc Kạn đã bắt giữ nghi can Nguyễn Đình Oong (SN 1975, trú tại Khau Chủ, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới) sau nhiều ngày lẩn trốn trên rừng. Nạn nhân được xác định là Hà Thị D. (SN 1976, vợ nghi can Oong).

Theo cơ quan công an, trong quá trình chung sống hai vợ chồng ông Oong thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Trước Tết, Oong đánh bạc thua lấy khoản tiền mà bà D., vay để xây nhà, sau đó, bán tiếp chiếc xe máy của gia đình.

Ngày 27/1, hai vợ chồng Oong xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sẵn có hơi men trong người, Oong đã dùng cây củi đánh vào đầu khiến bà D. gục sau đó kéo nạn nhân vào giường và rời khỏi hiện trường.

Khi người nhà phát hiện bà D. trên giường đắp chăn kín từ đầu đến chân, trên người có nhiều thương tích, trong nhà có nhiều vết máu. Bà D. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy bà D. bị vỡ hộp sọ, đa chấn thương dẫn đến tử vong.

Nguyễn Đình Oong (chồng bà D.) được xác định là nghi phạm, sau đó đã trốn khỏi nhà. Nhận được tin báo Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Kạn, đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt nghi phạm.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an đấu tranh làm rõ.

Thanh Phong