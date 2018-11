Bắt nghi phạm 31 tuổi bắn chết chủ nợ

Ngày 28/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Hoàng Giang (31 tuổi, ngụ xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo cảnh sát, hai tuần trước (11/11), Giang cãi nhau với vợ về việc nợ tiền của chị Phan Thị Kim Quyên (35 tuổi). Vợ của Giang than chỉ trả được tiền lãi cho chủ nợ chứ không giảm được tiền gốc.

Sau khi nghe chuyện, Giang cầm dao sang nhà chị Quyên. Giang cho rằng trước đó có thoả thuận với chủ nợ là không tính lãi và chỉ trả nợ gốc. Sau một hồi cự cãi, Giang bỏ về nhà. Chiều hôm đó, chị Quyên cùng với Lê Tuấn Phong (30 tuổi) và Lê Minh Quân (28 tuổi, cùng ngụ tại Chợ Gạo) cùng đến nhà Giang.

Nhóm người của chị Quyên cự cãi với vợ của Giang. Lúc này người đàn ông 31 tuổi đang nằm ngủ, nghe cự cãi nên cầm khẩu súng hơi ra ngoài và bắn liên tiếp về phía nhóm người của chủ nợ.

Chị Quyên, Phong và Quân bị thương. Cả 3 người được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, đến ngày 15/11, chị Quyên tử vong.

