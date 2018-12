Bắt nghi phạm một tuần thực hiện 2 vụ án hiếp dâm

Ngày 7/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, công an huyện Chư Păh vừa khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thiuh (SN 1980, trú tại làng Kon Sơ Lăng, xã Hà Tây, huyện Chư Pah) về hành vi hiếp dâm.