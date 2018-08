Bắt nghi phạm tạt axit khiến 2 người bỏng nặng ở Thái Bình

Nạn nhân bị bỏng nặng vùng mặt.

Tối 4/8, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết đã bắt nghi can Trần Xuân Mậu (SN 1954, tổ 14 phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình) với cáo buộc gây ra hai vụ tạt axít khiến hai người dân bị bỏng nặng.Theo công an, như thường lệ ông Phạm Xuân Hoán (SN 1953, trú tại tổ 38 phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) dậy sớm để đi nhận thịt và vó bò về chế biến bán hàng ăn. Đi cách nhà khoảng 400m, ông bị một người đàn ông đeo khẩu trang bám theo, hất ca a-xít vào mặt.Cùng thời điểm, người giao hàng cho ông Hoán là ông Phạm Văn Tửu (SN 1962, xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cũng bị tạt axít khi đang mang hàng đến điểm hẹn trong thành phố.Cảnh sát sau đó xác định thủ phạm đều là ông Mậu. Nguyên nhân vụ án đang được xác minh.