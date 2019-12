Bất ngờ vụ biển đẹp chạy từ xe thường sang... 'xế xịn'

Quảng cáo

Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong, Công an tỉnh TT-Huế cho biết, sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại liên quan đến vi phạm của xe ô tô mang biển kiểm soát 75A-135.35 theo Thông báo số 12284/TB-PC08 ngày 04/6/2019 của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình, về vi phạm hành chính trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Ngày 30/9/2019, Công an tỉnh ban hành Quyết định xác minh nội dung khiếu nại; thành lập Tổ xác minh nội dung khiếu nại do Chánh thanh tra Công an tỉnh làm tổ trưởng. Đồng thời, quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ có liên quan trực tiếp đến công tác đăng ký xe để phục xác minh.

Công an tỉnh cho biết thêm, trong khi sự việc đang trong thời hạn giải quyết khiếu nại thì ngày 19/10/2019, người khiếu nại viết đơn rút khiếu nại gửi Giám đốc Công an tỉnh, Chánh thanh tra Công an tỉnh TT-Huế.

Căn cứ quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, ngày 21/10/2019, Công an tỉnh TT-Huế đã ban hành Quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại và tiến hành thủ tục thôi tạm đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ có liên quan.

Trên cơ sở thông tin, tài liệu thu thập được trong quá trình xác minh Công an tỉnh TT-Huế kết luận vụ việc trên như sau: Khi chủ xe (người khiếu nại) thực hiện thao tác bấm số ngẫu nhiên trên hệ thống thì xảy ra sự cố màn hình máy tính bị tắt, cán bộ đăng ký xe đã giải thích cho người khiếu nại.

Sau khi, khởi động lại máy tính, cán bộ đăng ký đã nhập các thông tin liên quan đến xe của người khiếu nại vào hệ thống để kiểm tra thì trên màn hình máy tính không hiển thị số xe, người khiếu nại đã kiểm tra và xác nhận vấn đề này. Cán bộ đăng ký xe hướng dẫn, chủ xe đồng ý bấm lại lần 2 và bấm được số 75A-133.12.

Ngay sau khi nhận được đơn khiếu nại, Tổ xác minh đã kiểm tra trên hệ thống, xác định chủ xe ô tô mang biển số 75A-135.35 là Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ LC, địa chỉ 60 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

Ngày 19/10/2019, Phòng CSGT Công an tỉnh đã có văn bản trao đổi, đề nghị Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình thông báo lại chủ sở hữu xe ô tô mang biển số 75A-135.35 vi phạm hành chính trật tự an toàn giao thông đường bộ là Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ LC (địa chỉ 60 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế). Văn bản này cũng đồng gửi đến người khiếu nại) và xác định người khiếu nại không chịu trách nhiệm thực hiện Thông báo của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình. Đến nay, người khiếu nại đã chấp nhận kết quả làm việc của Tổ xác minh và không có ý kiến gì thêm.

Ngọc Văn