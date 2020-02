Bắt nhân viên khách sạn dâm ô 5 bé gái ở TP.HCM

Quảng cáo

Ngày 12/2, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, cho biết đơn vị này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Trí (42 tuổi, ngụ phường Linh Trung) về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.Theo cảnh sát, Trí là nhân viên một khách sạn ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Ngày mùng 3 Tết, nhiều gia đình đến Công an phường Linh Trung tố cáo Trí có hành vi dâm ô đối với con họ. Công an phường Linh Trung đã chuyển vụ việc cho Công an quận Thủ Đức để điều tra.Công an quận Thủ Đức mời Trí lên làm việc, đồng thời lấy lời khai của các bé gái (từ 8 - 14 tuổi), dưới sự giám hộ của phụ huynh.Qua thu thập tài liệu, chứng cứ, cảnh sát xác định hàng ngày thấy nhiều bé gái chơi ở khu vực gần khách sạn nên Trí tìm cách tiếp cận. Bị can này đã thực hiện hành vi dâm ô đối với 5 em.Khi nghe các cháu kể lại, cha mẹ các em đã đến công an trình báo vụ việc.

Theo Zing