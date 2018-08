Bắt nhóm đạo chích khoắng tiền, vàng tại UBND huyện Thanh Trì

Ngày 9/8, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ninh Văn Hào (SN 1991) và Ninh Văn Quyết (SN 1994), đều trú tại huyện An Lão, Hải Phòng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Hai đối tượng này đã gây ra 11 vụ đột nhập vào trụ sở các UBND xã, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội để trộm cắp tài sản.

Đáng chú ý là vụ đột nhập vào trụ sở UBND huyện Thanh Trì để trộm cắp một lượng lớn tiền, vàng, điện thoại. Cụ thể, do cần tiền tiêu xài, Hào và Quyết rủ nhau đi trộm cắp tài sản, chúng chọn điểm gây án là các trụ sở UBND trên địa bàn thành phố Hà Nội có vị trí gần đường quốc lộ để dễ dàng di chuyển, quan sát.

Khoảng 0h30 ngày 24/7/2018, Quyết và Hào đột nhập vào trụ sở UBND huyện Thanh Trì từ cổng sau. Khi vào trong trụ sở, Quyết cảnh giới để Hào cạy phá 9 phòng làm việc, cạy phá tủ sắt, tủ gỗ, ngăn kéo bàn, cạy phá két sắt lấy 124,3 triệu đồng, 6 nhẫn vàng, 1 Ipad, 1 điện thoại. Ngay sau khi ôm tài sản trộm cắp trèo ra ngoài thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận trong thời gian từ đầu năm 2018 đến khi bị bắt giữ đã gây ra tổng cộng 11 vụ trộm đột nhập vào trụ sở các UBND xã, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Từ việc khám phá vụ án nêu trên, Công an Hà Nội đề nghị các trụ sở UBND, cơ quan, doanh nghiệp rà soát, gia cố lại hệ thống cửa, khóa và lắp các thiết bị giám sát phục vụ tốt cho công tác bảo vệ; tuyển chọn và bố trí lực lượng bảo vệ đủ về số lượng, được tập huấn thường xuyên về xử lý các tình huống đột xuất xảy ra... Không nên để nhiều tiền mặt trong két.

Dương Lê