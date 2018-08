Bắt 'nóng' kẻ bẻ khoá trộm xe của người ngủ trên vỉa hè Sài Gòn

Ngày 15/8, công an quận 1, TPHCM cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Mạnh Tùng (SN 1977, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”, tang vật là chiếc xe máy đã được trả lại cho nạn nhân.

Rạng sáng cùng ngày, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm công an quận 1 tiến hành tuần tra kiểm soát trên địa bàn, phát hiện người đàn ông đi bộ trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo có dấu hiệu khả nghi nên bám theo.

Chiếc xe tang vật được trả lại cho nạn nhân.

Đến đoạn qua phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thấy người đàn ông dựng xe máy trên vỉa hè nằm ngủ bên cạnh, người này liền áp sát dùng đoản bẻ khoá chiếc xe rồi tháo chạy.

Lúc này, tổ trinh sát từ phía sau liền truy đuổi và áp sát đạp ngã xe bắt gọn tên trộm cùng tang vật đưa về công an phường xử lý. Tại công an, Tùng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Ngô Bình