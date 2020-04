Bắt phạm nhân đào tường trốn khỏi trại giam 31 năm trước

Quảng cáo

Ngày 5/4, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Bá Quang (59 tuổi, quê Bắc Giang). Quang là đối tượng đào tường trốn khỏi trại tạm giam Bắc Giang cách đây 31 năm khi đang thi hành án phạt 12 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Công an lấy lời khai của Quang (Ảnh: CACC)

Trước đó, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Bình Phước phát hiện Quang núp bóng dưới tên của em trai mình là Nguyễn Bá Vũ (57 tuổi) để lẩn trốn nhiều nơi. Điểm ẩn náu sau cùng tại ấp 4, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Sau khi trốn khỏi nơi giam giữ và bị cảnh sát truy nã, đối tượng Quang đã trốn vào các tỉnh khu vực phía Nam. Sau đó về huyện Lộc Ninh, cuối cùng đến xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước để sinh sống.

Xác minh chính xác Nguyễn Bá Vũ chính là Nguyễn Bá Quang, kẻ đang mang lệnh truy nã, tối 4/4, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú, Công an xã Đồng Tâm đã tiến hành bắt giữ hình sự đối tượng.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Bá Quang thừa nhận mình chính là người đã trốn khỏi trại giam cách đây 31 năm và bị truy nã.

Hương Chi