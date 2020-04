Bắt quả tang 11 nam nữ tổ chức tiệc 'ma túy' trong quán karaoke

Quảng cáo

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng, ngày 4/4, lực lượng Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) bất ngờ đột kích vào quán karaoke Big Big World, (thuộc phường An Sơn, TP Tam Kỳ) do ông Ngô Tấn Dũng (50 tuổi, trú phường An Sơn) làm chủ, đang hoạt động.

Quán karaoke Big Big World

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 11 người (trong đó 8 nam và 3 nữ) ở trong hai phòng hát lắc lư, nhảy múa theo tiếng nhạc. Qua kiểm tra nhanh, có 10 đối tượng dương tính chất ma túy.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng chủ quán karaoke này bị lập biên bản xử phạt về không chấp hành văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về tạm dừng hoạt động kinh giải trí phòng chống dịch COVID - 19, để khách vào hát sử dụng trái phép chất ma túy và không đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra xử lý.

Hoài Văn