Bắt quả tang 2 cô gái bán dâm trong nhà trọ

Ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với đối tượng Ngô Kim Tuyết để điều tra làm rõ về hành vi chứa mại dâm.

Đối tượng Tuyết.

Trước đó, khoảng 1 ngày 3/1, qua nguồn tin báo của quần chúng lực lượng chức năng huyện Trà Cú phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra nhà trọ thuộc khóm 1, thị trấn Định An, huyện Trà Cú bắt quả tang 02 đôi nam nữ đang mua bán dâm.Các gái mại dâm khai nhận do bà Ngô Kim Tuyết (56 tuổi, ngụ ấp Phước Thạnh, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) làm môi giới, khi có khách bà Tuyết tự thỏa thuận giá cả, sau đó gọi điện thoại cho các gái mại dâm đến phục vụ khách.Được biết nhà trọ được đối tượng Tuyết thuê để cư trú và nhằm mục đích chứa mại dâm.Bước đầu tại cơ quan Công an Tuyết đã khai thu 1 triệu đồng từ 2 người mua dâm, trong đó "má mì" này lấy 120.000 đồng, số còn lại đưa cho người bán dâm.Hiện, vụ việc cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.