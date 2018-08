Bắt quả tang 50 đối tượng sử dụng ma túy tập thể

Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 1/8, quần chúng nhân dân báo tin tại trang trại của Phạm Văn Hưng (SN 1974, trú thôn Lưu Xá, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, Thái Bình) có nhiều người tụ tập, biểu hiện liên quan đến ma túy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Hưng Hà và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 50 đối tượng nam, nữ đang có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Khám xét tại hiện trường và nơi ở của Phạm Văn Hưng, Công an thu giữ nhiều túi nilông chứa tinh thể trong suốt, màu trắng và 4 túi nilông bên trong có chứa 54 viên nén dạng ma túy tổng hợp, một súng hơi, 5 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan khác.



Xét nghiệm ban đầu có 36 đối tượng dương tính với ma túy.



Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh