Bắt quả tang cán bộ phòng giáo dục huyện đánh bài ăn tiền

Sáng 18/2, một lãnh đạo Công an huyện Buôn Đôn cho biết: Công an huyện này vừa chuyển hồ sơ cho Viện KSND huyện Buôn Đôn đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ đánh bạc có 5 đối tượng tham gia, trong đó có một cán bộ phòng GD-ĐT huyện.

Cán bộ Phòng GD-ĐT huyện tham gia đánh bạc là ông Lưu Việt Dũng (SN 1978), chuyên viên phụ trách mảng phổ cập tiểu học Phòng GD-ĐT huyện Buôn Đôn.

Trước đó, khoảng 22h ngày 27/1/2019, Công an huyện Buôn Đôn ập vào nhà một hộ dân tại xã Ea Wer bắt quả tang ông Dũng cùng 4 người dân khác đang đánh bài ăn tiền theo hình thức cào liêng. Công an tạm giữ hơn 6 triệu đồng trên chiếu bạc và trong người các đối tượng.

Một lãnh đạo Viện KSND huyện Buôn Đôn cho biết, Viện đã nhận được hồ sơ vụ việc từ công an chuyển qua, đang xem xét để phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, khởi tố các bị can.

​CÔNG HOAN