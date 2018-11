Bắt quả tang hai 'kiều nữ' tàng trữ thuốc lắc, ma túy đá

Chiều 5/11, Phòng Cảnh sát Cơ động - Công an tỉnh TT-Huế cho biết, vừa bắt quả tang các đối tượng Võ Thị Trang (19 tuổi, trú tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, TT-Huế) và Nguyễn Thị Diệu Hiền (20 tuổi, trú tại phường Vĩ Dạ, Huế tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai "kiều nữ" tàng trữ ma túy đá, thuốc lắc chỉ mới 19, 20 tuổi

Trước đó, vào tối 4/11, trong lúc làm nhiệm vụ tại đường Hùng Vương (thành phố Huế), tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát cơ động - Công an TT-Huế phát hiện đối tượng Trang và Hiền điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, có nhiều biểu hiện bất thường, nên nhanh chóng bám theo và yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra, công an phát hiện các đối tượng nữ kể trên tàng trữ trái phép 4 gói ma túy đá và 2 viên thuốc lắc. Các đối tượng này hiện đã bị bắt giữ.

Đối tượng Trần Văn Công

Số ma túy và những tang vật liên quan đến nhân viên lễ tân Trần Văn Công

Trước đó một ngày, vào khuya 3/11, lực lượng Cảnh sát Cơ động - Công an TT-Huế cũng phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Công Văn (trú tại phường Phú Hội, Huế), là nhân viên lễ tân khách sạn Right Now, tàng trữ một túi ni ni lông chứa 54 viên ma túy tổng hợp.

Hiện, Phòng Cảnh sát Cơ động - Công an TT-Huế đã lập biên bản bàn giao các đối tượng và vụ việc cho Công an thành phố Huế tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

