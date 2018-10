Bắt quả tang hơn 50 người tụ tập đá gà ăn tiền

Chiều 25/10, Công an tỉnh TT-Huế thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Hương Thủy vừa phá thành công sới bạc bằng hình thức đá gà, bắt quả tang 54 đối tượng tham gia đánh bạc, thu giữ tại hiện trường số tiền gần 140 triệu đồng

Chủ sới và các "phương tiện" dùng để đánh bạc

Thông tin ban đầu từ công an, sau một thời gian nắm tình hình, Công an thị xã Hương Thủy bất ngờ ập vào khu đất trống, vắng người tại Tổ 5 phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, bắt quả tang 54 đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ đá gà. Tại đây, công an tạm giữ 68 xe mô tô, 53 chiếc điện thoại di động, 9 tờ ghi tỉ số, thu giữ số tiền gần 140 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan khác.

Hàng chục xe gắn máy liên quan vụ đánh bạc cũng bị công an tạm giữ

Liên quan vụ đánh bạc này, đến ngày 25/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Hương Thủy đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Hồ Hiền Thảo (sinh năm 1987, trú tại phường Thủy Châu) là chủ sới gà.

Hiện, lực lượng công an tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ngọc Văn