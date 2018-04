Bắt quả tang nữ kiểm sát viên nhận tiền của người nhà bị can

Theo thông tin từ cơ quan tố tụng tỉnh Thái Nguyên, khoảng 10h ngày 10/4, tại khu vực ngã tư giao nhau đường Hùng Vương và Trưng Vương (thuộc tổ 18, TP. Thái Nguyên), tổ công tác Công an TP Thái Nguyên bắt quả tang bà Trịnh Thị Huyền (sinh năm 1982) công tác tại Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Thái Nguyên nhận hối lộ 17 triệu đồng của vợ bị can đang bị điều tra về tội “tàng trữ trái phép chất ma tuý”.



Đó là Nguyễn Thị Việt (sinh năm 1996, thường trú tại tổ 22, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) là vợ của bị can Ngô Thiên Việt, (sinh năm 1994, cùng trú tại địa chỉ trên) – đối tượng đang phạm tội “Tàng trữ trái phép ma túy” có hành vi giao tiền cho bà Trịnh Thị Huyền (người thụ lý vụ án này). Cơ quan điều tra làm rõ, số tiền mà bà Huyền nhận của vợ bị can Việt là 17 triệu đồng.

Ngay sau khi tổ công tác bắt quả tang, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành các bước tố tụng tiếp theo và niêm phong tang vật, thụ lý vụ án theo quy định.

Nhân chứng Nông Thị TH. có mặt tại hiện trường hôm 10/4 thông tin, kiểm sát viên gặp một phụ nữ tại quán nước cách trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Thái Nguyên khoảng 200m khi hai người đang giao nhận tiền.

Chiều cùng ngày 10/4, Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP Thái Nguyên báo cáo nội dung vụ việc, đồng thời thành lập tổ công tác trực tiếp làm việc với Cơ quan điều tra Công an Thành phố Thái Nguyên, và cơ quan tố tụng để nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết kịp thời công việc do bà Trịnh Thị Huyền đang đảm nhiệm tại đơn vị.

Hiện sự việc vẫn tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Dân trí