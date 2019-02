Bắt quả tang nữ tiếp viên đang kích dục cho khách

Ngày 16/2, Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý với chị Lê Thị Thanh Thúy (SN 1986, ngụ tỉnh Bình Phước) về hành vi cho các nữ tiếp viên kích dục cho khách ở quán cà phê nơi mình làm chủ.

Theo đó, ngày 13/2, lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện Chơn Thành kiểm tra quán cà phê Thanh Thúy, thuộc khu phố 7, thị trấn Chơn Thành (Chơn Thành) do chị Lê Thị Thanh Thúy làm chủ. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện và bắt quả tang có nữ tiếp viên của quán đang mát xa kích dục cho khách ở chòi lá trong quán cà phê.



Qua làm việc, nữ tiếp viên thừa nhận là nhân viên của quán do Thuý làm chủ. Khi có khách vào quán, nữ nhân viên chèo kéo để gạ kích dục cho khách.



Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Thúy về hành vi: Sử dụng các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh, để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.

Theo Đời sống&Pháp luật