Bắt quả tang tiếp viên massage kích dục cho khách giá 5 triệu đồng ở Sài Gòn

Khoảng 17h chiều 22/8, công an quận Phú Nhuận, TPHCM đã ập vào kiểm tra đột xuất cơ sở massage Nga My nằm trên đường Trường Sa. Tại đây, công an phát hiện tại 2 phòng VIP ở lầu 3 có 2 nhân viên nữ đang thực hiện massage kích dục cho khách.



Làm việc với công an, quản lý cơ sở này thừa nhận cung cấp dịch vụ massage kích dục cho khách nam với nhiều giá vé khác nhau. Trong đó, giá vé thấp nhất là 500.000 đồng và cao nhất là vé ‘Vua Đặc Biệt’ với giá 5.000.000 đồng/vé.

Vé có giá cao nhất lên đến 5 triệu đồng.

Ngoài tiền giá vé ban đầu, khách còn phải bo nhân viên với số tiền tối thiểu bằng giá vé. Trong trường hợp khách yêu cầu gói dịch vụ có giá 5.000.000 đồng sẽ có 5 nhân viên nữ phục vụ cùng lúc đi kèm với đó là khoảng tiền bo tối thiểu 1.000.000 đồng cho 1 nhân viên.

Cơ sở massage này có quy mô lớn với 4 tầng được thiết kế cầu kỳ, mỗi tầng có 3 phòng, riêng tầng 4 là nơi để nhân viên nữ ăn ở, sinh hoạt. Theo công an, cơ sở này đã nhiều lần bị lập biên bản xử lý vi phạm nhưng vẫn tiếp tục hoạt động bằng cách thức thay đổi chủ sở hữu. Mới đây nhất, cơ sở này đã thay đổi chủ kinh doanh vào ngày 11/6.

Ngô Bình