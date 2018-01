Bắt tạm giam người cha đầu độc 3 con nhỏ vì giận vợ

Liên quan vụ cha ruột đầu độc 3 người con rồi tự tử, ngày 12/1, trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Lâm Phước Nguyên – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lương Hồng Sơn (39 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) để điều tra hành vi "Giết người".

Theo kết quả điều tra, thời gian gần đây Sơn và vợ xảy ra mâu thuẫn do vợ đi làm tại TP. Hồ Chí Minh. Sáng ngày 8/1, Sơn phát hiện vợ dẫn con gái lớn lên thành phố nên gọi điện kêu vợ đem con về nhưng không thành chính vì thế vợ chồng xảy ra cãi vã. Khi đó, vợ Sơn nói sẽ tiếp tục dẫn hết 3 con còn lại Lương Nguyễn Tuấn Anh (10 tuổi), Lương Nguyễn Quốc Trinh (7 tuổi), Lương Nguyễn Thành Nhân (6 tuổi) đi theo.

Vì tức giận, Sơn nảy sinh ý định chết cùng 3 đứa con nên ra chợ mua thuốc nông dược và bột ngũ cốc về pha chung với nhau cho các con uống trước rồi Sơn uống sau.

Khoảng 20h30 cùng ngày, mẹ Sơn ở nhà cạnh bên nghe tiếng cháu nội kêu khóc thì chạy sang phát hiện con trai và cháu bị ngộ độc nên truy hô nhờ người đưa đi bệnh viện.

Sáng ngày 12/1, bác sĩ Trần Văn Dễ - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ thông tin, tình trạng sức khoẻ của 3 bệnh nhi đã chuyển biến tốt, đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Như đã đưa tin, khoảng 1h20 phút sáng 9/1, bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ tiếp nhận 3 bệnh nhi: Lương Nguyễn Tuấn Anh, Lương Nguyễn Quế Trinh và Lương Nguyễn Thanh Nhân trong tình trạng ngộ độc thuốc trừ sâu.

Cả ba bệnh nhân khi nhập viện trong tình trạng ngộ độc nặng, bệnh viện đã khẩn trương súc dạ dày, giải độc cấp cứu cho 3 bệnh nhi.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP. Cần Thơ cũng đang tiếp nhận trường hợp của ông Lương Hồng Sơn cha ruột của ba bệnh nhi trên trong tình trạng ngộ độc.

Ngày 11/1, Bệnh Đa khoa Trung ương TP. Cần Thơ cho biết, sức khỏe của ông Sơn đã ổn định, được xuất viện ngày 10/1.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nhật Huy