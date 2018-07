Bắt tạm giam nguyên Bí thư xã Phúc Thành

TPO - Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Kiện-Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thành về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.