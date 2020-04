Bắt tạm giam nhân viên nhà xe Thái Bình đánh người, tranh khách

Quảng cáo

Sáng nay, 8/4, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện hái Thuỵ đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Bá Hùng ( 26 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), là nhân viên điều hành của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Phiệt Học (tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 22/2 vừa qua, tại khu 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy.

Vụ việc xảy ra vào ngày 22/2, khi xe vận tải khách của Công ty Đức Trưởng (huyện Thái Thụy) đang di chuyển từ trạm xá xã Thái Thụy (huyện Thái Thụy) theo hướng đi Hà Nội. Khi đến ngã tư chợ Gú thì Vũ Bá Hùng đi xe máy Honda SH màu đen giật cửa xe và lao lên ca-bin đánh tài xế của Công ty Đức Trưởng. Hậu quả, tài xế của Công ty Đức Trưởng bị chấn thương nặng, phải nhập viện điều trị.

Nhân viên nhadd xe Phiệt Học Vũ Bá Hùng khai nhận hành vi đánh người tại cơ quan công an - Ảnh: Hoàng Long

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, do có đơn tố cáo của Công ty Đức Trưởng về việc lái xe bị hành hung, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, ông Đặng Trọng Thăng đã có cỉ đạo phải làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc này.

Sau đó, qua kiểm tra vụ việc, Sở Giao thông vận tải Thái Bình đã ký Quyết định số 34 xử lý vi phạm với Công ty Phiệt Học, tiến hành thu hồi phù hiệu của phương tiện vi phạm quy định hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô do có hơn năm lần vi phạm tốc độ/100 km xe chạy, gồm các xe mang BKS: 17B-021.52, 17B-019.53, 17B-019.30.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình cho biết, tại buổi làm việc ngày 20/3 vừa qua, ông Lại Văn Thuần, Giám đốc Công ty Phiệt Học thừa nhận "có hiện tượng nhân viên tên Hùng đánh lái xe của Công ty Đức Trưởng, và hiện tượng dùng xe ô-tô để chèn ép và giữ xe của Công ty Đức Trưởng".

