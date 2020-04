Bắt tạm giam ông Nguyễn Nhật Cảm: Dấu hiệu 'thổi giá' hệ thống xét nghiệm COVID-19 phát lộ

TP - Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (CDC Hà Nội) và 6 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Hành vi của các bị can được cho có liên quan đến việc nâng khống giá mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19.