Bắt tạm giam thủ thư trường tiểu học hiếp dâm cô gái bại liệt ở Nghệ An

Nạn nhân là chị N.T.Q. (SN 1997) cùng trú tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu. Chị Q. bị liệt cả hai chân và hai tay từ lúc 4 tuổi.



Ông Long cho biết, Phòng nhận được thông báo của Công an huyện Diễn Châu về việc khởi tố Giang vào hôm 2/12.



Trước đó, mẹ chị Q. bà Nguyễn Thị Nh. (SN 1968) phản ánh, chiều 9/11, bà có việc phải rời nhà đi đến tối. Khi về, bà nghe chị Q. nói bị Giang đến nhà, vào chỗ nằm của chị rồi có hành động sàm sỡ.



Không dừng lại ở đó, gã này này còn lấy điện thoại chụp ảnh những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể chị. Sau khi bỏ về được khoảng 1 tiếng, Giang quay lại cho chị Q. 100 ngàn đồng.



Khoảng 7h tối cùng ngày, Giang tiếp tục đến nhà bà Nh. và kể về việc mình cho chị Q. 100 ngàn đồng hồi chiều. Người đàn ông này còn chụp ảnh Q. để xin cho chị một chiếc xe lăn thì được bà Nh. đồng ý.



Tối hôm đó, bà Nh. bị đau đầu nên uống thuốc an thần rồi ngủ say. Đến 0h40 sáng 10/11, nghe tiếng chó sủa nên bà Nh. thức dậy, lúc đi ra cổng bà nhìn thấy một người đàn ông nổ xe máy lao đi. Quay vào nhà, bà thấy Q. đang lết từ phòng ngủ ra thềm khóc và nói “chú Giang vào phòng con”.

Sáng hôm sau, Q. kể lại với mẹ việc đêm qua bị Giang khống chế rồi hiếp dâm. Do tay chân bị liệt nên chị không thể kháng cự lại gã yêu râu xanh.



Ban đầu, bà Nh. định giấu chuyện không nói với ai nhưng thấy Q. thường xuyên bị giật mình hoảng sợ nên bà Nh. gọi vợ chồng Giang đến nhà nói chuyện. Tuy nhiên, người đàn ông này không thừa nhận việc hiếp dâm Q.



Để làm rõ trắng đen, vợ của Giang đã cùng bà Nguyễn Thị B. (dì ruột của Q.) đưa cháu gái đến bệnh viện Sản nhi Nghệ An để kiểm tra. Bà Nh. cho biết, kết quả kiểm tra thấy có dịch trắng và xây xước vùng kín.



Gia đình bà Nh. sau đó đến trụ sở UBND xã trình báo vụ việc, đồng thời gửi đơn tố cáo Giang hiếp dâm con gái lên Công an huyện Diễn Châu.

Theo VietNamNet