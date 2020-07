Bắt thanh niên cướp tài sản, hiếp dâm chủ quán nước

Quảng cáo

Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) đang tạm giữ hình sự Lê Nguyễn Phúc Vinh (SN 2002, ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) điều tra về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 15/7, Vinh điều khiển máy đi từ Sóc Trăng đến Trà Vinh. Khi đến đoạn thuộc xã Song Lộc, huyện Châu Thành, Vinh dừng xe, ghé quán ven đường mua nước uống. Quan sát thấy quán nước vắng người, Vinh vào hỏi chủ quán đi nhờ nhà vệ sinh, sau đó lấy lý do ống nước nhà vệ sinh bị hỏng nên gọi chủ quán 27 tuổi ra phía sau kiểm tra.

Khi nữ chủ quán tới, Vinh dùng dao khống chế và cướp số tiền 250.000 đồng. Sau đó, Vinh dùng vũ lực định hiếp dâm chủ quán. Người phụ nữ này tri hô kêu cứu và được người thân chạy đến giải cứu. Vinh bỏ chạy ra lên xe tẩu thoát.

Chủ quán sau đó đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, tích cực điều tra, xác định được Vinh là đối tượng nghi vấn.

Ngày 18/7, Công an huyện Châu Thành phối hợp Công an huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) bắt giữ Lê Nguyễn Phúc Vinh, di lý về Trà Vinh. Tại cơ quan Công an, Vinh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nhật Huy