Bé gái 14 tuổi bị cha nuôi hiếp dâm

Ngày 1/11, Công an huyện Thoại Sơn (An Giang) tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Tòng (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch) về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi . Nạn nhân là bé Thủy (tên đã thay đổi, 14 tuổi), con nuôi của nghi can.