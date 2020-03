Bé gái 14 tuổi bị gã trai dụ nhậu say trên ghe chở mía rồi làm bậy

Quảng cáo

Công an làm việc với Sang. Ảnh: Công an Trà Vinh

Ngày 8/3, Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự Thạch Ngọc Sang (32 tuổi; ngụ xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú) để điều tra về hành vi hiếp dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.Theo lời khai của Sang, chiều 28/2, Sang neo đậu ghe chở mía gần nhà máy sản xuất đường ở xã Lưu Nghiệp Anh (huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh). Em M. (sinh ngày 15-5-2006; ngụ tại địa phương) cùng một bạn nữ lên ghe ngồi chơi. Trong lúc trò chuyện, Sang gợi ý tổ chức uống rượu nhằm mục đích chuốc say M. để làm bậy nạn nhân.Khi thấy cả M. và người bạn có dấu hiệu say, Sang điều khiển ghe ra xa bờ. Đến tối, M. cùng bạn ngủ trên ghe của Sang. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Sang quan hệ tình dục với em M. trên ghe. Sáng hôm sau, M. cùng bạn được Sang đưa vào bờ để tự về nhà. Gia đình M. phát hiện dấu hiệu nghi vấn, nên trình báo cơ quan công an.

Theo NLĐ