Bé gái 15 tuổi bị đánh đập, hiếp dâm trong nghĩa trang

Ngày 23/10, Thượng tá Vũ Xuân Tiếu, Phó trưởng Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an La Gi đang khẩn trương phối hợp với Công an Hàm Tân truy xét một thanh niên có hành vi cố ý gây thương tích và hiếp dâm.

Theo Thượng tá Tiếu, do vết thương quá nặng, nạn nhân là em V. (15 tuổi) học sinh lớp 10 Trường THPT Hàm Tân đã được chuyển vào một bệnh viện lớn ở TP.HCM để cấp cứu và điều trị. Tuy nhiên theo người nhà, các bác sĩ đã không cứu được mắt trái của bé V. đành phải múc bỏ.

Theo hồ sơ ban đầu, chiều 19/10, V. (ngụ Láng Gòn, Tân Xuân, Hàm Tân) cùng một bạn học cùng lớp bị trễ chuyến xe buýt do trời mưa. Do đó hai em quyết định đi bộ từ thị trấn Tân Nghĩa về nhà. Thời điểm trên có một thanh niên đi xe máy tiếp cận gọi hai em nữ sinh cho lên xe quá giang. Cả tin nên hai em lên xe cho thanh niên này chở về.

Khi xe đến xã Tân Hà, bạn của V. đến nhà nên xuống xe. Chỉ còn một mình V., lúc này gã thanh niên mới tăng tốc chạy rất nhanh. Khi ngang qua nhà, V. yêu cầu xuống xe nhưng thanh niên này vẫn tiếp tục chạy về hướng thị xã La Gi rồi rẽ vào nghĩa trang Tân Tạo (Tân An, La Gi) mặc cho V. van xin.

Khi đến nghĩa trang, gã thanh niên khống chế, đánh đập định giở trò đồi bại nhưng bé V. chống cự quyết liệt. Không thực hiện được, gã thanh niên đã nhặt một cục đá tấn công vào vùng mặt mặt bé V. khiến nạn nhân ngất xỉu rồi bỏ đi.

Lúc tỉnh dậy giữa nghĩa trang, bé V. đã cố gắng bò ra đường tìm kiếm sự giúp đỡ và sau đó được một cô giáo cũ nhà gần đó phát hiện đưa đi cấp cứu.

Theo nhà trường, V. là một học sinh ngoan, hiền chăm học và có gia cảnh rất khó khăn, cha mẹ đều làm mướn. Khi con gái gặp nạn, gia đình đã phải vay mượn hang xóm để chữa trị vết thương cho V.

Theo một nguồn tin riêng, hiện Cơ quan điều tra đã khoanh vùng được nghi can.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh