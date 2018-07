Bé gái bị người tình của mẹ hiếp dâm nhiều lần đến có thai

Ngày 9/7, Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố bị can, bắt giam Ngô Thu Mãi (31 tuổi, quê Quảng Bình) về 2 hành vi Dâm ô và Giao cấu với trẻ em.Theo điều tra, Mãi và chị Lê (30 tuổi) có quan hệ tình cảm và sống với nhau như vợ chồng. Quá trình sống chung, Mãi biết chị Lê có con gái riêng tên Hoa (14 tuổi) đang sống tại tỉnh Đắk Nông. Cuối năm 2015, Mãi nói chị đưa con gái về Bà Rịa - Vũng Tàu sống chung, thấy người tình có vẻ quan tâm tới con gái, chị Lê liền đồng ý.Đến tháng 4/2017, trong một lần đi nhậu về, lợi dụng lúc chị Lê không có ở phòng trọ, Mãi đã dùng tay sờ vào "chỗ kín" của Hoa thì bị cháu phản ứng, hất tay ra. Chưa chịu dừng lại, khoảng 21h ngày 24/2 (mùng 9 Tết nguyên đán), sau khi đi chúc Tết nhà mẹ chị Lê về, Mãi thấy Hoa đang nằm một mình trên gác nên đã trèo lên, cưỡng hiếp cháu.Đến một đêm tháng 5/2018, lợi dụng lúc chị Lê ngủ dưới nhà, Mãi lên gác tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với bé gái. Sau những lần này, trong quá trình sống chung, Mãi đã nhiều lần giao cấu với cháu bé.Đến 5/7, thấy con có biểu hiện lạ, người mẹ vội đi mua que thử thì phát hiện con gái đã mang thai. Chị gặng hỏi con gái mới kể cho mẹ bị Mãi xâm hại tình dục nhiều lần. Sau đó, chị đã đến cơ quan công an trình báo lại toàn bộ vụ việc.

Theo Người Lao Động