Bé sơ sinh nghi bị sát hại, nhét giấy vào miệng: Truy tìm người mẹ

Ngày 9/11, Thượng tá Ngô Văn Tùng – Phó Trưởng Công an TX. Thuận An, Bình Dương, cho biết công an đang trong quá trình điều tra trước nghi vấn bé trai sơ sinh bị mẹ ruột sát hại, nhét giấy vệ sinh vào miệng tử vong.

Hiện trường vụ bé trai tử vong.

“Công an TX. Thuận An đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh cha mẹ của bé sơ sinh tử vong bên đường. Phía công an đang đến các phòng khám, bệnh viện, khu nhà trọ công nhân để tìm hiểu về danh tính bé sơ sinh. Nguyên nhân bé sơ sinh tử vong được xác định do suy hô hấp với nghi vấn chính mẹ đẻ nhét giấy vệ sinh vào miệng dẫn đến bé tử vong”, thượng tá Tùng nói.

Trước đó báo Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 6h sáng ngày 27/10 tại một con hẻm, thuộc KP.Bình Đáng, phường Bình Hòa, TX.Thuận An, Bình Dương một người phụ nữ đi tập thể dục ngang qua con hẻm nói trên thì thấy thi thể một bé trai sơ sinh bên lề đường, miệng bị nhét một miếng giấy.

Phát hiện vụ việc, nhân chứng sau đó trình báo lực lượng chức năng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TX. Thuận An đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc, điều tra nghi vấn nạn nhân nhỏ tuổi bị sát hại.

Hương Chi