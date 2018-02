Bêu xấu người mua bán dâm: Lạm quyền hay thiếu hiểu biết pháp luật?

Trước đó, ngày 11/4/2017, ông Phạm Văn Sỹ (SN 1977, chủ nhà nghỉ Việt Thanh, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc) đã làm đơn kêu cứu gửi đến cơ quan chức năng về việc: Trưa 10/4 một nhóm người lạ mặt xông vào nhà nghỉ của ông buộc ông ra ngoài, không được phép kinh doanh.

Khi ông Sỹ và nhóm người này cự cãi, một người mặc áo đỏ trong nhóm lạ mặt đã rút súng chĩa vào người ông Sỹ dọa bắn. Vợ ông Sỹ gọi cho Công an thị trấn Dương Đông đến ngăn cản và lập biên bản sự việc. Tuy nhiên, Công an thị trấn Dương Đông đã không lập biên bản. Ngay sau đó, ông Sỹ gửi đơn tố giác tội phạm đến các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang và Công an huyện Phú Quốc.

Điều đáng lưu tâm, trong nhóm người lạ mặt xông vào nhà nghỉ Việt Thanh hôm 10/4, có Phạm Xuân Huy và Trần Hữu Định – cả hai là cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc. Điều này được ông Nguyễn Thanh Nhanh-Trưởng Công an huyện Phú Quốc xác nhận.

Đến ngày 26/5/2017, Công an huyện Phú Quốc xác định hành vi không cấu thành tội phạm nên đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ “Xâm phạm chỗ ở của công dân và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, xảy ra vào trưa 10/4/2017 tại nhà nghỉ Việt Thanh”. Trưởng Công an huyện Phú Quốc Nguyễn Thanh Nhanh cho rằng, việc một cán bộ cảnh sát điều tra tên Định rút súng trong trường hợp này là đúng, hợp lý, vì... để ngăn hai bên đánh nhau (?!).

Ngược lại, Công an huyện Phú Quốc còn ra quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với ông Phạm Văn Sỹ về hành vi “Xâm hại cơ thể người khác”. Không đồng ý với quyết định đó, ông Sỹ đã nộp đơn khởi kiện ra tòa. Trong vụ án này, TAND huyện Phú Quốc tuyên hủy quyết định của Công an huyện Phú Quốc về việc phạt hành chính ông Sỹ 2,5 triệu đồng về hành vi “Xâm hại sức khỏe người khác”. Ngày 31/10/2017, Trưởng Công an huyện Phú Quốc chấp nhận thua kiện chủ nhà nghỉ Việt Thanh.

Tình trạng một số cán bộ công an thiếu hiểu biết luật pháp không chỉ xảy ra ở Kiên Giang mà còn xảy ra tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể, ngày 29/6/2010, Công an thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh trong khi bắt gái mại dâm đã quay lại clip, không lâu sau đó, đoạn clip đã xuất hiện trên mạng Internet.

Ngày 6/12/2010, Công an tỉnh Quảng Ninh đã họp, xem xét và quyết định hình thức kỷ luật đối với 6 cán bộ chiến sĩ công an thị xã Cẩm Phả liên quan vụ clip bắt mại dâm gây xôn xao dư luận. 10 cán bộ từ cấp lãnh đạo đến chiến sĩ bị kỷ luật. Các chiến sĩ liên quan trực tiếp đến vụ việc bị giáng từ 1-2 cấp hàm.

Luật sư Nguyễn Tiến Trung, Cty Luật TNHH Trung Nguyễn cho biết: Việc công khai bêu xấu người mua, bán dâm nơi công cộng đã có đủ dấu hiệu của tội “Làm nhục người khác”, vì hành vi này đã xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác. “Đặc biệt, trong trường hợp này, người thực hiện hành vi là người hiểu biết pháp luật, có chức vụ, quyền hạn”, luật sư Trung nhận định.

Minh Đức