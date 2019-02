Bị chồng nổ súng vào đầu, vợ thoát chết trong gang tấc

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Văn Sửu (46 tuổi, trú tại xã An Khang, TP.Tuyên Quang) để điều tra việc đối tượng này dùng súng tự chế sát hại vợ cũ.

Tối 7/2 (tức mùng 3 Tết), Sửu đến nhà vợ cũ trú tại TP. Tuyên Quang. Thấy chị này đang rửa bát, Sửu bất ngờ rút khẩu súng tự chế đã cưa nòng dí thẳng vào đầu nạn nhân bóp cò. Tuy nhiên, người phụ nữ này theo phản xạ quay mặt né tránh khiến viên đạn trượt khỏi ""mục tiêu".

Gây án xong Sửu bỏ trốn còn nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Tuyên Quang.

Theo một nguồn tin của PV, sau khi sự việc xảy ra công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tỏa đi khắp nơi bắt hung thủ và ra lệnh truy nã đối tượng này. Sau 2 ngày lẩn trốn, biết không thể thoát tội, Sửu đã tới Công an xã đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Sửu khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ việc do có mâu thuẫn tiền bạc với người vợ cũ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Thanh Hà