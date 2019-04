Bị chửi, 9x cầm dao đâm chém loạn xạ khiến một người tử vong

Đối tượng Sang - Ảnh: Trần Anh.

Ngày 28/4, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp và tạm giữ đối với Nguyễn Trần Phước Sang (21 tuổi, ngụ phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về hành vi giết người.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h ngày 24/4, nhóm thanh niên gồm Nguyễn Tấn Đức, Trần Bá Hậu (26 tuổi, cùng ngụ phường Long Phú, thị xã Tân Châu), Huỳnh Phước Toàn (23 tuổi, ngụ tại phường Long Hưng, thị xã Tân Châu) và 2 người bạn khác đến nhậu và karaoke tại quán “T.N” thuộc khóm Long Thạnh B, phường Long Thạnh.

Lúc này, Nguyễn Minh Quang (23 tuổi, ngụ tại phường Long Hưng, thị xã Tân Châu) xin nhậu chung nhưng không đồng ý nên Quang tức giận nên gọi điện thoại cho Lê Tấn Lợi (24 tuổi, con của chủ quán karaoke “T.N”) nói dối rằng có người gây sự tại quán. Nghe vậy, Lợi liền rủ Sang cùng đến chỗ Quang rồi cả 3 về quán “TN” để kiếm nhóm của Đức và Hậu.

Tại đây, Quang và Hậu cự cãi, rồi xảy ra xô xát. Quang bị đánh ngất xỉu nên Đức và Toàn chở Quang đi cấp cứu. Trước lúc đi, Đức quay qua chửi Sang “Tụi mày nhỏ mà láo”.

Một giờ sau đó, khi từ bệnh viện về, Đức và Toàn chạy ngang qua khu vực khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng thì gặp Lợi nên cả 2 dừng xe để nói chuyện thì bất ngờ Sang từ bên kia đường cầm dao lao vào chém và đâm nhiều nhát vào người của Đức do ấm ức chuyện bị Đức chửi.

Bị tấn công đột ngột, Đức bỏ chạy khoảng 30 mét thì gục té xuống đường. Mặc dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Đức đã tử vong sau đó. Riêng Sang, gây án xong, y liền bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đã lập tức đến khám nghiệm hiện trường, tử thi, khẩn trương xác minh, truy tìm đối tượng. Đến khoảng 2 giờ 50 phút ngày 25/4, lực lượng đã bắt được Sang khi y đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.

Kim Hà