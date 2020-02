Bị công an vây bắt, đối tượng ôm 'hàng nóng' chống trả

Ngày 22/2, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Lô Văn Minh (SN 1983), trú tại bản Lưu Kiền, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương (Nghệ An) để điều tra về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác bám địa bàn, các trinh sát Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An phát hiện trên địa bàn xã Chiêu Lưu xuất hiện một đối tượng lạ mặt với nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Đối tượng thường xuất hiện ở khu vực rừng thuộc bản Hồng Tiến, xã Chiêu Lưu sau khi bán ma túy cho các con nghiện rồi nhanh chóng lẩn trốn vào rừng sâu.

Đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.

Nắm bắt được sự việc, công an huyện Kỳ Sơn tiến hành công tác mật phục, theo dõi để bắt giữ đối tượng. Khoảng 10h ngày 21/2, tổ công tác trinh sát Công an huyện Kỳ Sơn đang làm nhiệm vụ trên địa bàn xã Chiêu Lưu thì phát hiện Minh đang tập trung giao dịch mua bán ma túy cho con nghiện. Lúc này, công an đã bất ngờ ập vào bắt giữ nhưng đối tượng này vội dùng dao đâm loạn xạ vào trinh sát nhằm tẩu thoát nhưng đã bị các trinh sát khống chế, bắt giữ.

Tại hiện trường, Công an huyện Kỳ Sơn thu giữ 3 gam heroin, 17 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng tự chế và 1 con dao. Được biết đối tượng này từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện, lực lượng chức năng Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Thiên Trang