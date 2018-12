Bị đâm tử vong khi tới chơi nhà người phụ nữ khác xã

Ngày 7/12, thông tin từ Ban Công an xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ án mạng khiến 1 người đàn ông tử vong.

Theo đó, vào khoảng 22h30 đêm 6/12, anh T. V. T., (trú xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu) xuống nhà chị Trần Thị Tuyết (SN 1987, trú thôn Đức Long, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu) để chơi. Khi anh T. đang ngồi trong nhà thì có một số thanh niên đi vào nhà chị Tuyết. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới ẩu đả.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Trong lúc lộn xộn, anh T. bị một thanh niên dùng dao đâm vào người khiến nạn nhân gục tại chỗ. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đưa anh T. đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân T. đã tử vong sau đó.

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Quỳnh Lưu triệu tập 2 nghi can liên quan lên trụ sở để làm việc. Hiện, vụ án mạng đang được Công an huyện Quỳnh Lưu điều tra làm rõ.

Cảnh Huệ