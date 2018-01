Bị đánh gục khi cầm dao xông vào cơ sở massage

Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang điều tra, truy bắt nhóm người gây ra vụ hỗn chiến làm một thanh niên nguy kịch ở phường An Phú.

Theo thông tin ban đầu, đêm 1/1, một nhóm người (chưa xác định lai lịch) đến cơ sở massage trên đường D1, khu dân cư Việt - Sing (khu phố 4, phường An Phú) thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm khác. Vài phút sau, một thanh niên cầm dao xông vào cơ sở massage và đe dọa chém những người tại đây.

Thanh niên này bị những người tại phòng massage phản ứng, truy đuổi. Khi chạy ra đường, anh ta được cho là cầm dao dọa chém nhiều người nên bị đối phương bao vây, đánh gục tại chỗ.



Vài người chứng kiến vụ việc đã ra hiện trường đưa nạn nhân vào bệnh viện nhưng bị nhiều thanh niên ngăn cản và có thái độ hung hãn. Khi công an xuất hiện thì nhóm này mới bỏ chạy.



Theo người dân, có hơn 10 người của cả 2 nhóm tham gia hỗn chiến khiến khu phố náo loạn.

Theo Zing