Bị giết nhầm khi nhậu xỉn ngủ trên võng

Kết quả điều tra, tối 12/11, Ngô Văn Thảo (23 tuổi, ngụ phường Đông Thuận) cùng một số thanh niên đi đến nhà anh Võ Minh Thiện (28 tuổi, ngụ xã Đông Bình, thị xã Bình Minh) để giải quyết mâu thuẫn. Giữa Thiện và nhóm thanh niên cùng đi với Thảo xảy ra xô xát, đánh nhau.Lúc này, một thanh niên trong nhóm của Thảo đã cầm dao đâm vào đùi anh Nguyễn Chí Tâm đang ngủ trên võng do say rượu. Gây án xong, nhóm thanh niên này rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng vết thương gây đứt động mạch đùi, mất máu cấp dẫn đến tử vong.Cơ quan Công an đã tiến hành khám nghiệm, phục vụ điều tra và kêu gọi những đối tượng trong vụ án ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Theo Công an Nhân dân