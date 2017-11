Bị hành hung đòi tiền tỷ bằng giấy biên nhận “lạ”

Chèn thêm chữ sau khi đôi bên đã ký giấy biên nhận

Ông Trần Tiến Bình - Giám đốc Công ty Thái Hòa, cho biết: Vào ngày 24/1/2011, Công ty Thái Hòa có mượn của bà Lê Thị Tám (nguyên là kế toán Công ty) 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) để thế chấp ngân hàng. Giao dịch này được lập giấy biên nhận (GBN) “Về việc mượn tài sản” số 01 do ông Bình ký. Sau đó, Công ty Thái Hòa đã trả 2 GCNQSDĐ cho bà Tám.

Bất ngờ, đến tháng 6/2013, bà Tám làm đơn khởi kiện đòi Công ty Thái Hòa trả thêm 800 triệu đồng. Bằng chứng bà Tám đưa ra chính là tờ GBN số 01. Trong GBN bà Tám cung cấp cho tòa án, ngoài nội dung Công ty Thái Hòa mượn 2 GCNQSDĐ còn có thêm 2 dòng chữ: “Và tiền mặt 800 triệu đồng”; “Số tiền 800 triệu đồng và lãi 14,4% năm, tôi hẹn sẽ trả vào ngày 24/2/2013 đầy đủ cả gốc và lãi”.

TAND TP Buôn Ma Thuột gửi GBN số 01 cho Công an tỉnh Đắk Lắk và Viện Khoa học hình sự giám định. Cả hai kết quả giám định đều khẳng định 2 dòng chữ nói trên được chèn thêm sau thời điểm đôi bên cùng ký vào giấy biên nhận này. Vì thế, tòa sơ thẩm TAND TP Buôn Ma Thuột bác đơn kiện của bà Tám. Và bà Tám tiếp tục làm đơn kháng cáo.

Ông Thiện (người đứng thứ 2 từ phải qua) đánh ông Bình ngã xuống ghế ảnh chụp từ camera an ninh của Văn phòng Luật sư L.Q.T

Bị buộc trả nợ không vay!

TAND tỉnh Đắk Lắk chấp nhận đơn kháng cáo của bà Tám, đưa ra vụ án ra xử phúc thẩm ngày 21/1/2015.

Theo bản án số 14/2015/DS-PT, TAND tỉnh Đắk Lắk cho rằng do đánh giá sai chứng cứ nên tòa sơ thẩm xét xử không đúng; Tòa chấp nhận lời khai của bà Tám rằng: 2 dòng chữ được chèn thêm trong GBN số 01 là do Công ty Thái Hòa thực hiện khi vay 800 triệu đồng chứ không phải do bà tự chèn thêm. Bởi lời khai đó cũng phù hợp với lời khai của 2 nhân chứng là ông Võ Trường Giang (nguyên kế toán Công ty Thái Hòa) và bà N.T.N.A .

Từ đó, Tòa buộc Công ty Thái Hòa phải trả cho bà Tám gần 1 tỷ đồng gồm số tiền 800 triệu đồng và tiền lãi theo quy định. Ông Trần Tiến Bình cho rằng: “Việc tòa án dựa vào GBN số 01, buộc chúng tôi phải trả gần 1 tỷ đồng cho bà Tám là quá vô lý. Hiện bản án số 14 đã có hiệu lực, chúng tôi đang lãnh một món nợ oan mà không biết kêu ai”. Công ty Thái Hòa đã khiếu nại bản án phúc thẩm số 14/2015/DS-PT của TAND tỉnh Đắk Lắk lên TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Trước đó, vào ngày 26/2/2013, Công ty TNHH Thái Hòa (do ông Bình làm Phó Giám đốc, Tám và Giang cũng làm kế toán cho công ty này) đã làm đơn khởi kiện khi phát hiện Lê Thị Tám cấu kết Võ Trường Giang cùng một nhân viên khác giả mạo chữ ký để chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 10/10/2013, các đối tượng trên bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại tòa sơ thẩm ngày 30/1/2015, TAND tỉnh Đắk Lắk khẳng định Tám, Giang và một đối tượng khác đã giả mạo chữ ký, chiếm đoạt của Công ty TNHH Thái Hòa hơn 800 triệu đồng, tuyên phạt mỗi bị cáo 9 năm tù giam.

Luật sư Tạ Quang Tòng, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư Đắk Lắk khẳng định: Trong trường hợp này, Võ Trường Giang không đủ tư cách làm nhân chứng. Bởi Giang không chỉ đang bị truy tố hình sự mà còn từng thông đồng với nguyên đơn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thuê “công ty đòi nợ” đến nhà uy hiếp

Mới đây, Công ty thu hồi nợ Tích Tắc (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) cử hơn 10 nhân viên vây ráp nhà ông Trần Tiến Bình (ở đường Phạm Ngọc Thạch, TP Buôn Ma Thuột) để uy hiếp, đòi số tiền gần 1 tỷ đồng mà TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên buộc Công ty Thái Hòa phải trả cho bà Lê Thị Tám. Theo giấy tờ công ty này cung cấp, công ty này đã mua số nợ 1 tỷ đồng mà tòa buộc Công ty Thái Hòa phải trả cho bà Tám. Trước đó, bà Tám cũng đã gửi đơn lên Chi cục Thi hành án dân sự TP Buôn Ma Thuột đề nghị cục hoãn thi hành án, để bà Tám “tự giải quyết”.

Sáng ngày 26/10/2017, ông Bình đang làm việc với ông Huỳnh Văn Thiện (nhân viên phòng pháp chế Công ty Tích Tắc) tại Văn phòng luật sư L.Q.T (ở TP Buôn Ma Thuột) thì ông Thiện bất ngờ đánh ông Bình dù có sự can ngăn của luật sư. Văn phòng luật sư phải gọi Công an phường Tân Lợi đến lập biên bản răn đe, cảnh cáo ông Thiện.

Ông Trần Tiến Bình cho biết: Sau khi Công an phường Tân Lợi lập biên bản, nhiều nhân viên công ty này tiếp tục đứng trước trụ sở Công an phường Tân Lợi hù dọa “xử” ông. Đến 13 giờ chiều cùng ngày, nhân viên công ty này mới cho ông Bình ra về khi người nhà ông Bình đến “giải vây”.

