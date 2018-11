Bị hiếp dâm, cứa cổ, chém gần lìa 2 tay: Nữ sinh khó nói lại được

Ngày 2/11, bác sĩ Trần Hữu Thắng, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện (BV) tai mũi họng Trung ương cho biết ngày 31/10 BV đã tiếp nhận bệnh nhân L.T.T. (14 tuổi ở tỉnh Lai Châu) được chuyển đến từ BV Đa khoa tỉnh Lai Châu trong tình trạng vết thương vùng cổ bị rò mủ từ trong họng ra ngoài và vùng họng miệng bị tổn thương nhiều. Ngay lập tức các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật mở lại vết thương để kiểm tra.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân được chuyển đến BV Đa khoa tỉnh Lai Châu với vết thương nguy hiểm ở cổ cùng nhiều vết thương khác ở ngực và tay chân. Do nạn nhân bị sốc mất máu nên các bác sĩ đã phải truyền tới 1,4 lít máu để hồi sức, xử lý vết thương, mổ cấp cứu trước khi chuyển tiếp đến BV tai mũi họng Trung ương để xử trí tổn thương theo đúng chuyên khoa.



Ngày 1/11, sau khi đánh giá tổn thương, các bác sĩ đã tiến hành khâu phục hồi niêm mạc trong họng, khâu vết thương vùng cổ, ngực, thay ống thở và đặt xông dạ dày. Theo bác sĩ Thắng, may mắn miệng thực quản không bị tổn thương nhiều nên khả năng nuốt của bệnh nhân sau này vẫn được đảm bảo, vẫn có thể thở được tuy nhiên khả năng nói có thể sẽ khó hồi phục.

"Dù bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện cháu bé lại phải đối mặt với tình trạng sang chấn tâm lý nặng. Hai ngày đầu nhập viện các bác sĩ, điều dưỡng gần như không tiếp xúc được với cháu mà chỉ giao tiếp qua mẹ. Đến thời điểm này, sau 3 ngày điều trị, sáng 2/11 khi đi thăm bệnh nhân chúng tôi đã thấy cháu cầm được đồ chơi là một chú ngựa nhỏ. Hiện tại bệnh nhân tạm ổn định về mặt tâm lý nhưng phía BV vẫn cần phải hội chẩn thêm với bác sĩ chuyên khoa tâm thần xác định mực độ ảnh hưởng để kịp thời có phương án điều trị giúp cháu sớm trở lại cuộc sống bình thường"- bác sĩ Thắng nói.

Sáng 2/11, đang có mặt tại BV Tai Mũi Họng Trung Ương để chăm sóc con gái, anh Lò Văn Thơi (SN 1982) tâm sự, hiện tại hai vợ chồng đã dốc hết tiền của sau nhiều năm lao động tích góp và vay mượn thêm để đưa con gái xuống Hà Nội để tìm cơ hội sống.

Theo anh Thơi, bé T. đã có thể nhận biết được những người xung quanh. Tuy nhiên, do vết thương ở vùng cổ họng sâu, nguy hiểm nên T. chưa thể nói được và phải thở bình oxi, ăn qua ống thông. Mỗi khi vết thương trên cơ thể đau đớn, bé gái chỉ ra tín hiệu để mẹ xoa dịu, khi cần việc quan trọng bé T. dùng bút viết ra tờ giấy để người thân phục vụ.

Kể về sự việc, anh Thơi nhớ lại, hôm 27/10, khi hai vợ chồng đang lao động ở Bắc Ninh thì nhận được điện thoại báo hung tin, lập tức anh cùng vợ bắt xe về quê để lo việc.

"Về đến bệnh viện Lai Châu tôi chết lặng, chân tay bủn rủn và không thể tưởng tượng được sự gì đang diễn ra. Sau khi tìm hiểu thì được biết, con gái tôi bị nó chém từ lúc 2h chiều nhưng đến tận 6h tối mọi người đi tìm. Vừa đi vừa gọi tên và chiếu đèn pin mới thấy cái chân của con gái ra tín hiệu. Lúc ấy, hai tay cháu bé bị chém nhiều nhát gần lìa và cổ bị cứa nên máu chảy ra rất nhiều rồi", anh Thơi chua xót.

Nói về nghi phạm Hà V.N. kém con gái 1 tuổi, anh Thơi cho hay, giữa gia đình và đối tượng còn có họ hàng gần và ở sát nhà nhau. Từ trước đến nay chưa xảy ra xích mích gì và hàng ngày nạn nhân và N. vẫn chơi với nhau.



"N. là đứa rất ngoan và có trầm tính. Từ trước đến nay chưa vi phạm gì. Không ai dám nghĩ nó lại có thể làm chuyện như vậy với con gái tôi. Sau khi xảy ra sự việc nó không có biểu hiện gì cả mà vẫn bình thản như không. Khi con gái ra hiệu đưa bút viết ra giấy chỉ thẳng tên, sau đó công an đến đưa đi về đồn nó vẫn bình thản rồi viết lời khai nhận tội ..." anh nói.

Hiện trường vụ án. Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 27/10, bé L.T.T. rời khỏi nhà đi lấy rau lợn. Khoảng 1 tiếng sau, Hà V.N. (13 tuổi, trú tại xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) đi bẫy chim về gặp bé T. Thấy cô bé hàng xóm chỉ có một mình ở nơi vắng vẻ, N. đã nảy sinh ý đồ cưỡng hiếp. Sau đó N. đã khống chế T. để thực hiện hành vi cưỡng bức nhưng nạn nhân kháng cự. Sợ mọi chuyện bị bại lộ N. đã dùng con dao mang theo cứa vào cổ cháu T., rồi bỏ mặc nạn nhân ở lại và đi về nhà.

Chiều cùng ngày, thấy con gái đi lấy rau không về bố mẹ T. lo lắng nên đã đi tìm. Khoảng 18h cùng ngày, gia đình phát hiện cháu T. nằm bất động trên vũng máu, người có nhiều vết thương nằm ở cánh đồng thuộc bản Nà Then, xã Mường Kim nên vội vàng đứa bé đi cấp cứu. Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện nhiều máu cùng một số vật dụng, trong đó có một chiếc liềm. Bé T. khi tỉnh táo lại ghi được tên hung thủ gây án ra mảnh giấy.



Công an đã tới nhà triệu tập N. lên làm việc. Lúc này, N. tỏ ra bình thản, không hề hoảng sợ. Làm việc với cán bộ công an, N. đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện N. đang học lớp 7, được thầy cô đánh giá có học lực trung bình, không nghịch ngợm và chưa vi phạm pháp luật.



Do vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên Công an huyện Than Uyên đã chuyển vụ hồ sơ tới Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Người Lao Động