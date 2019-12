Bị kiểm tra, tài xế xe tải nhấn ga đâm vào CSGT rồi bỏ chạy

Quảng cáo

Ngày 2/12, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, hoàn tất thủ tục xử lý hành vi Chống người thi hành công vụ đối với một tài xế xe tải.

Theo đó, vào khoảng 14h40 (ngày 30/11), chiếc xe tải mang BKS 73C – 066.86 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên tỉnh lộ 542 C, đến km 1+250, thì Đội CSGT Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) ra hiệu lệnh tài xế dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn và quá tải theo quy định. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành, cho xe đâm thẳng vào 2 CSGT rồi bỏ chạy.

Thời điểm này, có 1 cán bộ CSGT đứng phía trước đầu xe và 1 cán bộ CSGT đứng ở hông xe. Khi tài xế nhấn ga bỏ chạy, 2 cán bộ CSGT đã nhảy lên bám vào cánh cửa bên phải xe tải, nhưng tài xế vẫn không dừng lại.

Trước hành vi của tài xế, tổ công tác đã dùng xe chuyên dụng đuổi theo và ép chiếc xe tải dừng lại. Tại đây, cảnh sát đã yêu cầu tài xế và phương tiện về trụ sở Công an huyện Hưng Nguyên để làm việc.

Hiện, cơ quan điều tra Công an huyện Hưng Nguyên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Cảnh Huệ