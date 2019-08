Bị kiện vì tổ chức xâm hại bé 6 tuổi, thiếu nữ làm đơn tố bị bôi nhọ danh dự

Quảng cáo

Ngày 28/8, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị nhận được đơn của chị Trần Thị T. A. (SN 2003, trú tại Vĩnh Tường, Vị Thủy, Hậu Giang) tố cáo Nguyễn Thanh Trung (SN 1993, trú tại khối Tân Tiến, phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) về hành vi Vu khống. T.A. là nạn nhân trong vụ Nguyễn Thanh Trung dựng chuyện con gái bị xâm hại tình dục.

Theo đơn, Trần Thị T.A. và Nguyễn Thanh Trung quen biết nhau và có quan hệ tình cảm từ cuối tháng 1/2019. Ngày 18/6, Trung thuê phòng 209, khách sạn Mường Thanh Thanh Niên để hai người nghỉ. Đến 19h (ngày 19/6), Trung nhờ T.A đến nhà mình để đón cháu N.B.Th. (SN 2013, con gái Trung) về khách sạn còn Trung đi uống bia với bạn. Tại khách sạn, T.A. khóa cửa lại và mở tivi cho cháu Th. xem rồi đùa giỡn, chụp ảnh, quay camera. Khoảng 21h30p cùng ngày, Trung về khách sạn, mua đồ ăn và cùng ngủ. Sáng 20/6, Trung đưa con gái đi học còn T.A. ra sân bay Vinh đáp chuyến bay về nhà ở Hậu Giang. Thời gian này, Trung vẫn gọi điện thoại cho T.A. để gặp cháu B.Th. để nói chuyện, hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau.

“Đến ngày 26/6, anh Nguyễn Thanh Trung gọi điện thoại cho tôi nói “Đêm qua mi làm chi con tau mà cháu kêu đau bụng”, tôi có nói với anh Trung “Em đang ở nhà, làm gì cháu được mà anh nói em làm cháu đau”. Đến ngày 4/7, khi làm việc với cơ quan công an thành phố Vinh, tôi mới biết anh Trung có tố cáo tôi có hành vi đưa hai người vào phòng 209, khách sạn Mường Thanh Thanh Niên để hãm hại cháu N. B. Th. Từ khi bị tố cáo, bản thân tôi và gia đình chịu nhiều áp lực của dư luận xã hội, ảnh hưởng đến đời sống và tinh thần của tôi… Vì vậy, tôi viết đơn này xin tố cáo về hành vi vu khống của anh Nguyễn Thanh Trung…”, đơn tố cáo của chị T.A nêu rõ.

Trao đổi với Tiền Phong, Thiếu tá Hồ Đình Hợi – Điều tra viên cơ quan CSĐT Công an thành phố Vinh cho biết: “CQĐT đã tiếp nhận đơn của chị T.A tố cáo Nguyễn Thanh Trung về hành vi vu khống. Chị T.A cũng đã gửi đơn tố cáo một số cá nhân, tổ chức có hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự chị ấy trên mạng xã hội. Hiện đang xử lý theo quy định của pháp luật. ”.

Trước đó, ngày 28/6, Nguyễn Thanh Trung (SN 1993, trú tại khối Tân Tiến, phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) gửi đơn đến cơ quan Công an TP Vinh tố cáo Trần Thị T. A. có hành vi tổ chức “Xâm hại tình dục” với cháu N. B.Th. (SN 2013, con gái ruột của Trung). Sau hai tháng, Công an đưa ra kết luận, sự việc là không có thật. Nguyễn Thanh Trung thừa nhận toàn bộ sự việc là do mình tạo dựng.

Quá trình điều tra, Công an thành phố Vinh làm rõ Nguyễn Thanh Trung có hành vi mua dâm, quan hệ tình dục nhiều lần với người chưa đủ 16 tuổi. Chiều ngày 24/8, đơn vị này đã quyết định khởi tố vụ án hình sự số 520, ra quyết định khởi tố bị can số 712, ra lệnh tạm giam số 456 đối với Nguyễn Thanh Trung trong thời hạn 4 tháng về tội ‘‘Mua dâm người dưới 18 tuổi’’ để điều tra, xử lý. Các quyết định tố tụng trên đã được VKSND thành phố Vinh phê chuẩn.

Cảnh Huệ