Bị thanh niên 18 tuổi đâm chết vì không uống ly rượu mời

Ngày 12/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ Nguyễn Văn Khải (18 tuổi, trú tại xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người.Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 8/4, nghi can sinh năm 2000 đến đám cưới một người bạn ở gần nhà. Trong lúc ăn uống, Khải mời rượu nam thanh niên cùng xã nhưng anh này từ chối. Vì chuyện này mà hai bên xô xát khiến những người có mặt phải can ngăn.Trưa hôm sau, Khải đến đám cưới dự lễ đón dâu và gặp lại thanh niên đã xích mích trước đó. Bực tức chuyện hôm qua, Khải cầm dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ và thiệt mạng trên đường đi cấp cứu.Sau khi gây án, Khải đến cơ quan công an đầu thú. Ngày 11/4, Công an huyện Quốc Oai đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao vụ án cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền.

Theo Zing